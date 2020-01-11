Сколько средств необходимо для снятия полнометражного мультфильма в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько на сегодня требуется средств для снятия полнометражного мультфильма в Казахстане, рассказал руководитель объединения анимационных киностудий Казахстана Жанибек Оразалы, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для полнометражного мультфильма по международным стандартам требуется более 20 млн долларов США, иногда затраты составляют более 200 млн долларов. У нас же в Казахстане для снятия полнометражного анимационного фильма было бы достаточно одного – двух миллионов долларов США. Если бы дали время на съемку 1,5 - 2 года и обеспечили бы непрерывным финансированием», - сказал Жанибек Оразалы в интервью корреспонденту МИА «Казинформ»

Ранее он выступил с предложением ввести ежегодный план по выпуску мультфильмов

«Раньше мы радовались, когда в течение года снимали 5-6 короткометражных анимационных фильмов, и в 2-3 года - один полнометражный анимационный фильм. В прошлом году мы уже выпустили два полнометражных анимационных фильма: «Мұзбалақ» и «Күлтегін». В этой связи наше объединение выступает с предложением: было бы неплохо, если бы государство законодательно закрепило необходимость выпуска в год по два полнометражных и 10 короткометражных анимационных фильмов. На сегодня в сфере анимации у нас активно работает лишь один канал «Балапан», где за небольшие финансы снимают достаточно качественный продукт», - резюмировал Жанибек Оразалы.