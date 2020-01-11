+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько средств необходимо для снятия полнометражного мультфильма в Казахстане

11 Января 2020 16:49
Поделиться:
Сколько средств необходимо для снятия полнометражного мультфильма в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько на сегодня требуется средств для снятия полнометражного мультфильма в Казахстане, рассказал руководитель объединения анимационных киностудий Казахстана Жанибек Оразалы, предает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ввести ежегодный план по выпуску мультфильмов предлагают в Казахстане

«Для полнометражного мультфильма по международным стандартам требуется более 20 млн долларов США, иногда затраты составляют более 200 млн долларов. У нас же в Казахстане для снятия полнометражного анимационного фильма было бы достаточно одного – двух миллионов долларов США. Если бы дали время на съемку 1,5 - 2 года и обеспечили бы непрерывным финансированием», - сказал Жанибек Оразалы в интервью корреспонденту МИА «Казинформ»

Ранее он выступил с предложением ввести ежегодный план по выпуску мультфильмов

«Раньше мы радовались, когда в течение года снимали 5-6 короткометражных анимационных фильмов, и в 2-3 года - один полнометражный анимационный фильм. В прошлом году мы уже выпустили два полнометражных анимационных фильма: «Мұзбалақ» и «Күлтегін». В этой связи наше объединение выступает с предложением: было бы неплохо, если бы государство законодательно закрепило необходимость выпуска в год по два полнометражных и 10 короткометражных анимационных фильмов. На сегодня в сфере анимации у нас активно работает лишь один канал «Балапан», где за небольшие финансы снимают достаточно качественный продукт», - резюмировал Жанибек Оразалы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив