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    18:39, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько средств направят на реализацию соцпроектов в молодежной сфере

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств планируется направить на реализацию грантовых и социальных проектов, в молодежной сфере на 2021-2023 годы, сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании Координационного совета по развитию молодежных организации при МИОР было отмечено, что запланирована реализация грантовых и социальных проектов, а также их реализация в регионах.

    По данным ведомства, утвержденный объем финансирования на 2021-2023 гг. составляет 1 076,7 млн тг, в том числе: 2021 г. - 490,3 млн тенге; 2022 г. - 293,4 млн тг; 2023 г. – 293 млн тенге.

    Общий объем дополнительно требуемых средств в рамках уточнения бюджета на 2021 год составляет 3 034, 0 млн тг, в том числе в сфере молодежной политики на сумму 2 883,8 млн тг (27 проектов), в сфере семейной политики на сумму 150,2 млн тг (6 проектов).

    В министерстве уточнили, что проекты направлены для рассмотрения в Министерство финансов РК (далее – МФ).



    Теги:
    Социальная поддержка Другие государственные органы Общество
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