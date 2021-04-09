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Сколько средств направят на работу Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2021, 16:37
Сколько средств направят на работу Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств направят на работу Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На уровне республики 250 млн тенге уже запланировано на этот год. Это только на уровне центральных органов. Плюс к этому, в зависимости от работ, в регионах всем акимам дано конкретное поручение по реальному обеспечению финансовыми ресурсами и обеспечению материально-технической базы для нормальной работы всех членов комиссии, региональных комиссий в том числе», - сказал Ералы Тугжанов.

В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы пояснил, на что в основном будут направлены эти средства.

«Эти средства - это прежде всего зарплата ученым, специалистам и экспертам. Потому что они выполняют работу по дополнительным объемам, то есть они фактически временно освобождаются от (основной) работы и работают в архивах. То есть основной фонд будет – зарплата», - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.

Ранее сообщалось, что определена группа ученых, которые будут работать в направлении реабилитации жертв политических репрессий.

«Министерство образования и науки утверждено в качестве рабочего органа этой государственной комиссии. Поэтому одна из главных проблем, которая стоит перед нами, - вовлечение в эту работу нашего научного потенциала, наших ученых. С этой целью привлекаются академики, ведущие ученые научно-исследовательских институтов, сотрудники вузов, расположенных в регионах страны. В основном, мы организовали рабочие группы по 11 направлениям. В этих 11 группах работают 57 ученых», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.


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