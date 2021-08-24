Сколько средств можно получить в рамках микрокредитования бизнеса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О механизме микрокредитования бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» рассказал вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики осуществляется рефинансирование кредитов МСП. Расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета выделено свыше 18 млрд тенге», - сказал Тимур Жаксылыков на брифинге в СЦК.
По его словам, одним из самых востребованных инструментов господдержки является микрокредитование.
«В прошлом году в рамках «ДКБ-2025» была начата программа микрокредитования бизнеса. В рамках данного направления предоставляются кредиты до 5 млн. тенге на оборотные средства и до 20 млн. тенге на инвестиционные цели», - отметил спикер.
«При этом, большая часть займов до 5 млн. тенге выдаются на беззалоговой основе по ставке 6% для конечного заемщика», - заключил вице-министр.
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