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Сколько средств можно получить в рамках микрокредитования бизнеса

24 Августа 2021 17:11
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Сколько средств можно получить в рамках микрокредитования бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О механизме микрокредитования бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» рассказал вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики осуществляется рефинансирование кредитов МСП. Расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета выделено свыше 18 млрд тенге», - сказал Тимур Жаксылыков на брифинге в СЦК.

По его словам, одним из самых востребованных инструментов господдержки является микрокредитование.

«В прошлом году в рамках «ДКБ-2025» была начата программа микрокредитования бизнеса. В рамках данного направления предоставляются кредиты до 5 млн. тенге на оборотные средства и до 20 млн. тенге на инвестиционные цели», - отметил спикер.

«При этом, большая часть займов до 5 млн. тенге выдаются на беззалоговой основе по ставке 6% для конечного заемщика», - заключил вице-министр.


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#Правительство РК   #Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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