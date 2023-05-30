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Сколько средств может потерять ЕНПФ при использовании накоплений пенсионерами

Автор:  
Арайлым Мұрат
30 Мая 2023, 12:52
Сколько средств может потерять ЕНПФ при использовании накоплений пенсионерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос журналистов о том, сколько средств может потерять ЕНПФ, когда с 1 июля пенсионеры по выслуге лет будут использовать свои накопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не то что потерять. Это опять-таки продолжение темы вывода средств из накопительной пенсионной системы в целом. Если вернуться к истории, для чего был создан ЕНПФ? Хотели, чтобы побольше накапливало население, постепенно солидарная система должна была уйти, и большая часть в будущем должна получать свои пенсии из ЕНПФ. Сейчас лимит мы пересмотрели. У большей части населения осталось немного средств», - прокомментировал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, расчеты показывают, что якобы этих средств достаточно.

«Мы прекрасно понимаем, что нужно поменьше изымать. Но раз уже такое политическое решение было принято по военнослужащим, расчеты есть у Министерства труда. Это не такие большие средства, которые население выводило. Более 3 трлн тенге. Это не такая катастрофическая сумма, но тем не менее хотелось бы, чтобы ЕНПФ существовал стабильно. Во-первых, это наше будущее, будущее всех пенсионеров в том числе и мои средства», - добавил Ерулан Жамаубаев.


Минфин РК   ЕНПФ  
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