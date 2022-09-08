Сколько средств из бюджета выделят на социальную сферу в 2023 году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На социальную сферу предусмотрено 10,4 трлн тенге в 2023 году. Об этом сообщила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,4 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 1,8 трлн тенге к плану текущего года», - сказала Татьяна Савельева.

По ее словам, рост расходов связан:

- с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий;

- с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих;

- реализацией Национального проекта «Комфортная школа».

«Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,4 трлн тенге», - добавила Татьяна Савельева.

Было отмечено, что приоритетами данного направления являются: развитие обрабатывающей промышленности; реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах; развитие и поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса; развитие транспортной и газотранспортной системы.