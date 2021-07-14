Сколько средств из бюджета выделяется на очистку реки Жайык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств из республиканского бюджета выделяется на очистку реки Жайык, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас там целый ряд мероприятий. У каждой стороны есть свой бюджет. Есть затраты, которые будут понесены казахстанской стороной, и затраты, которые буду понесены российской стороной. Есть мероприятия, которые потребуют республиканского финансирования, есть мероприятия, которые потребуют финансирования со стороны частных компаний. То есть, это опять же снижение водопотребления и переход на наилучшие технологии. Не скажу вам точную цифру по частным инвестициям, но, что касается нас, то на очистку русла реки Жайык выделяется практически 6 млрд тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы.

Ранее глава Минэкологии сообщил, что в Казахстане проводятся дноуглубительные работы по каналам рек.

В 2020 году завершена реализация проекта «Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Жайык в пределах Атырауской области» (2,2 млрд. тг, 2018-2020 гг.). Проведены дноуглубительные работы Яицкого канала протяженностью 23,5 км. В конце Яицкого канала-рыбохода построен новый канал протяженностью 16,9 км с выходом в море.