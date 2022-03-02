+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько средств экономит Казахстан за счет цифровизации социальных госуслуг

2 Марта 2022 17:33
Поделиться:
Сколько средств экономит Казахстан за счет цифровизации социальных госуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о совершенствовании механизма оказания социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Бауыржан Омарбеков стал вице-министром нацэкономики РК
Цены на продукты в Мангистауской области контролируют более 50 мониторинговых групп Дополнительные соцуслуги станут доступны казахстанцам в банковских приложениях Казахстан будет заключать двусторонние договоры для защиты прав граждан за рубежом

«На постоянной основе проводится работа по повышению удобства и доступности госуслуг для граждан. Доля электронных госуслуг составляет 93%. Внедряется экстерриториальный принцип оказания услуг, когда граждане вне зависимости от места нахождения подают заявление на оказание услуг в любом ЦОНе», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

По его словам, сегодня такая возможность есть по 17 услугам.

«С июля по декабрь 2021 года экстерриториально поступило 22624 заявления. Реализуется проект по объединению видов платежей. Проведена работа по изменению процессов зачисления выплат на счета граждан. В результате за полгода сэкономлено порядка 3 млрд тенге. В целом этот механизм позволит ежегодно экономить около 6 млрд тенге», - добавил министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минтруда РК   #Экономика   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Бауыржан Омарбеков стал вице-министром нацэкономики РК
Цены на продукты в Мангистауской области контролируют более 50 мониторинговых групп
Дополнительные соцуслуги станут доступны казахстанцам в банковских приложениях
Казахстан будет заключать двусторонние договоры для защиты прав граждан за рубежом
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
3 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
4 Офицеров запаса в Казахстане призовут на воинскую службу
5 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
6 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Читайте также
Дополнительные соцуслуги станут доступны казахстанцам в банковских приложениях
Казахстан будет заключать двусторонние договоры для защиты прав граждан за рубежом
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Офицеров запаса в Казахстане призовут на воинскую службу
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz

Архив