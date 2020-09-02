Сколько средств дополнительно выделят на стимулирующие выплаты медработникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На стимулирующие выплаты медицинским работникам государство дополнительно выделит 150 млрд тенге. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для материального стимулирования медицинских работников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции, выплата стимулирующих надбавок медицинским работникам будет продолжена до конца 2020 года», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

«С марта по июль стимулирующие выплаты произведены по трем группам риска на общую сумму 59,6 млрд тенге. Дополнительно будет выделено 150 млрд тенге. Соответствующие расчеты внесены в Минфин», - добавил министр.

Кроме того, по его словам, Министерство здравоохранения внесет комплекс предложений по развитию отечественной фармацевтической и медицинской промышленности в соответствии с международными стандартами в Министерство индустрии и инновационного развития с учетом потребности населения в лекарственных препаратах, имеющих доказанную эффективность.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.