Сколько средств было выделено государством на надбавки врачам за КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно выплаты так называемых надбавок медицинским работникам за КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства с марта 2020 года были установлены надбавки за работу в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее – надбавки за КВИ) к заработной плате, которые производились по трем группам в зависимости от степени риска заражения (первая группа «Очень высокого риска» – 850,0 тысяч тенге (20 МРЗП), вторая группа «Высокого риска» – 425 тысяч тенге (10 МРЗП), третья группа «Среднего риска» – 212,5 тысяч тенге (5 МРЗП))», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на данные цели из республиканского бюджета на 2020 – 2021 годы выделены средства в сумме 250,8 млрд тенге (март-декабрь 2020 года – 115,8 млрд тенге, январь-сентябрь 2021 года – 135 млрд тенге).

Зампремьера заверил, что на сегодня за период январь-сентябрь текущего года выплата надбавок работникам медицинских организаций произведена в полном объеме.

«Надбавки за КВИ были введены в тот период, когда медицина в Казахстане и во всем мире не была готова к пандемии. Вирус был не изучен, менялись протоколы лечения, присутствовал элемент страха перед неизвестным вирусом, и медицинские работники заслуженно нуждались в дополнительной мотивации. Ситуация, когда вводили надбавки за КВИ была отчасти сравнима с «военным временем» («форс-мажор»). На сегодня ситуация изменилась», - заключил Е. Тугжанов.