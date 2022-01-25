-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сколько спортсменов выступят от Казахстана на Олимпийских играх в Пекине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанских спортсменов выступят на Олимпийских играх в Пекине, рассказал Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Олимпийские игры начнутся 4 февраля. Игры пройдут в трех спортивных кластерах. По предварительным данным в играх будут участвовать более 4 тысяч спортсменов из 95 стран мира. Они разыграют 109 комплектов медалей. В составе Олимпийской команды в Пекине выступают 34 спортсмена. Это меньше, чем в предыдущих Олимпийских играх. Если брать по количеству дисциплин, цифра практически не изменилась – 87 лицензий. В течение недели ожидается возможное уточнение в других дисциплинах. Большинство лицензий завоевано лыжниками – 35, конькобежцами – 12 и биатлонистами – 12», - пояснил генеральный секретарь НОК.
По шорт-треку - 9, фристайл-акробатике - 4, фристайл-могулу - 6, прыжки на лыжах с трамплина – 4, горнолыжный спорт - 3, лыжное троеборье - 3.
Андрей Крюков напомнил, что сейчас спортсмены проходят заключительный этап подготовки, расположены в карантинных зонах: две из них - в Казахстане и три – за рубежом.
Ранее Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков рассказал , сколько средств выделено на Олимпийские игры-2022.
- Первый рейс с казахстанскими спортсменами вылетит в Пекин 27 января
- Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по биатлону
- Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры-2022
- Коррупционных правонарушений не было – Минкультуры РК об обвинении тренера по фристайлу-могулу
- Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2023 год
- Казахстанская теннисистка прошла в четвертьфинал Australian open
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана