Сколько споров с иностранными инвесторами рассматривается в Казахстане
«Основной частью процесса по увеличению притока прямых иностранных инвестиций, помимо привлечения новых инвесторов, является удержание существующих инвесторов, реализующих проекты на территории страны. В этой связи нами проводится работа по урегулированию споров с инвесторами и разрешению проблемных вопросов в досудебном порядке при помощи института Инвестиционного омбудсмена, чьи функции возложены на Премьер-Министра РК. Рабочим органом является Комитет по инвестициям», - сказал Ардак Зебешев.
Было отмечено, что в рамках деятельности Инвестиционного омбудсмена в 2019 году оказано содействие в рассмотрении 70 проблемных вопросов инвесторов, а по итогам 2020 года обработано 69 обращений. Вместе с тем, на сегодняшний день 15 обращений находятся в работе совместно с заинтересованными государственными органами и организациями.
«Хотелось бы отметить, что, несмотря на сложившуюся во всем мире ситуацию, мы продолжаем вести активную работу по привлечению качественных зарубежных инвестиций в нашу страну, реализуются множество инвестиционных проектов в связи с поставленной задачей на предстоящие пять лет», - заключил Ардак Зебешев.