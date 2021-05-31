Сколько споров с иностранными инвесторами рассматривается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по урегулированию споров с иностранными инвесторами рассказал и. о. председателя Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной частью процесса по увеличению притока прямых иностранных инвестиций, помимо привлечения новых инвесторов, является удержание существующих инвесторов, реализующих проекты на территории страны. В этой связи нами проводится работа по урегулированию споров с инвесторами и разрешению проблемных вопросов в досудебном порядке при помощи института Инвестиционного омбудсмена, чьи функции возложены на Премьер-Министра РК. Рабочим органом является Комитет по инвестициям», - сказал Ардак Зебешев.

Было отмечено, что в рамках деятельности Инвестиционного омбудсмена в 2019 году оказано содействие в рассмотрении 70 проблемных вопросов инвесторов, а по итогам 2020 года обработано 69 обращений. Вместе с тем, на сегодняшний день 15 обращений находятся в работе совместно с заинтересованными государственными органами и организациями.

«Хотелось бы отметить, что, несмотря на сложившуюся во всем мире ситуацию, мы продолжаем вести активную работу по привлечению качественных зарубежных инвестиций в нашу страну, реализуются множество инвестиционных проектов в связи с поставленной задачей на предстоящие пять лет», - заключил Ардак Зебешев.



