2 Августа 2022 11:46

Сколько специалистов сможет приобрести жилье в рамках программы «С дипломом в село» в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По проекту «С дипломом в село» в 2021 году 4,3 тыс. специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения жилья. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году из республиканского бюджета выделено 20 млрд тенге для приобретения жилья 4,3 тыс. специалистам. На 1 августа жилье получили 2 тыс. специалистов», - сказал Алибек Куантыров.

В целях координации и принятия новых мер по развитию сельских территорий, по словам главы ведомства, министерством прорабатывается вопрос по разработке Концепции развития сельских территорий.



