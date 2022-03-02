Сколько сотрудников все еще остаются в Посольстве РК в Киеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько сотрудников все еще остаются в Посольстве Казахстана в Киеве, рассказал первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В посольстве остаются 8 наших сотрудников, включая нашего посла. Они все находятся в Киеве, несмотря на то, что там идут военные действия, стрельба, бомбежки. Они занимаются эвакуацией наших граждан», - сказал Шахрат Нурышев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также выразил надежду на то, что ситуация нормализуется и не придется эвакуировать персонал нашего Посольства РК в Украине.

«В адрес казахстанского посольства претензий нет, потому что мы как с Украиной, так и с Россией поддерживаем очень хорошие, добрые отношения. Вы все прекрасно знаете, что были и телефонные разговоры, были и встречи между главами наших государств до этого. Нет ничего такого, чтобы Казахстан обвиняли в том, что мы заняли чью-либо позицию. Мы выступаем за то, чтобы все, что сейчас происходит, как можно скорее решилось путем переговоров», - добавил Шахрат Нурышев.



