Сколько сотрудников полиции и военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе январских событий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, более 3 тысяч получили увечья и телесные повреждения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В течение двух суток беспорядков во многих крупных городах страны, особенно в Алматы, были нападения на здания государственных учреждений и полиции», - сказал Санжар Адилов.
Было отмечено, что в ходе отражения этих нападений и в столкновениях телесные повреждения получали как сотрудники полиции и военнослужащие, так и нападавшие.
«Во время беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих, получили увечья и телесные повреждения более 3 тысяч из них. При этом, 40 из них получили огнестрельные ранения, 13 - ножевые и более 170 – другие тяжкие ранения. Понятно, что есть и погибшие среди гражданских лиц, но это является результатом массовых беспорядков, и по каждому погибшему человеку сейчас проводится объективное расследование», - подчеркнул Санжар Адилов.
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