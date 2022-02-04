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Сколько сотрудников полиции и военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе январских событий

4 Февраля 2022 21:43
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Сколько сотрудников полиции и военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, более 3 тысяч получили увечья и телесные повреждения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В течение двух суток беспорядков во многих крупных городах страны, особенно в Алматы, были нападения на здания государственных учреждений и полиции», - сказал Санжар Адилов.

Было отмечено, что в ходе отражения этих нападений и в столкновениях телесные повреждения получали как сотрудники полиции и военнослужащие, так и нападавшие.

«Во время беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих, получили увечья и телесные повреждения более 3 тысяч из них. При этом, 40 из них получили огнестрельные ранения, 13 - ножевые и более 170 – другие тяжкие ранения. Понятно, что есть и погибшие среди гражданских лиц, но это является результатом массовых беспорядков, и по каждому погибшему человеку сейчас проводится объективное расследование», - подчеркнул Санжар Адилов.



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#МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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