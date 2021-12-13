Сколько сотрудников органов внутренних дел задействовано в охране общественного порядка в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько сотрудников органов внутренних дел задействовано в охране общественного порядка в Казахстане, рассказал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Багланбек Айтпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего задействовалось порядка 17 тыс сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Ими в дежурные сутки «по горячим следам» раскрыто 2 256 преступлений или 69%, в общественных местах – 117 и на улицах – 31», - сказал Багланбек Айтпаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах на 6%.

По данным МВД, наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах на 6% (с 41,6 тыс до 39 тыс), в том числе на улицах на 13% (с 20,8 тыс до 18,2 тыс).