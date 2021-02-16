Сколько составляют активы страны в золоте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О золотовалютных резервах страны и активах в иностранной валюте рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы почти не изменились и на конец января этого года, по предварительным данным, составили 35,6 млрд долларов США. Снижение портфеля золота в результате снижения цены золота было нивелировано ростом активов в свободно конвертируемой валюте», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Что касается активов в иностранной валюте, то они, по его словам, выросли за счет притока средств от займа АБР, который частично был нивелирован выплатой госдолга, а также оттоком средств банков второго уровня со счетов в НБК, который был связан с исполнением обязательств по погашению валютных облигаций одного из БВУ на 500 млн долларов США.

«Общие международные резервы составили 93,3 млрд долларов США, с начала года снизившись на 1 млрд долларов США», - заключил Е. Досаев.