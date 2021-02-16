РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:51, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько составляют активы страны в золоте

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О золотовалютных резервах страны и активах в иностранной валюте рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Золотовалютные резервы почти не изменились и на конец января этого года, по предварительным данным, составили 35,6 млрд долларов США. Снижение портфеля золота в результате снижения цены золота было нивелировано ростом активов в свободно конвертируемой валюте», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Что касается активов в иностранной валюте, то они, по его словам, выросли за счет притока средств от займа АБР, который частично был нивелирован выплатой госдолга, а также оттоком средств банков второго уровня со счетов в НБК, который был связан с исполнением обязательств по погашению валютных облигаций одного из БВУ на 500 млн долларов США.

    «Общие международные резервы составили 93,3 млрд долларов США, с начала года снизившись на 1 млрд долларов США», - заключил Е. Досаев.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Другие государственные органы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:03
    Новый закон об электросамокатах — сколько нарушений выявлено за месяц
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Сегодня, 11:57
    Имеют ли право казахстанцы на компенсацию в случае ДТП из-за плохого качества автодорог — ответ МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!