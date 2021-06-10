Сколько составляют активы Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поступления в Национальный фонд составили 450 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец мая составили 58,5 млрд долларов, увеличившись за месяц на 827 млн долларов. В мае для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 251 млрд тенге было продано 553 млн долларов. Поступления в Национальный фонд составили 450 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте 720 млн долларов, или 308 млрд тенге в эквиваленте», - сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По данным Нацбанка, инвестиционный доход Национального фонда за май составил 661 млн долларов США, или 1,15%.

«С начала года инвестиционный доход Национального фонда составил 1,64 млрд долларов, или 2,84%, преимущественно благодаря продолжающемуся росту на рынке акций, а также восстановлению на рынке облигаций и росту цены на золото в апреле-мае текущего года», - отметил Е. Досаев.

Золотовалютные резервы на конец мая т.г. составили 36,45 млрд долларов, увеличившись за месяц на 2,23 млрд долларов.







