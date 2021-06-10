Сколько составляют активы Нацфонда
«Активы Национального фонда на конец мая составили 58,5 млрд долларов, увеличившись за месяц на 827 млн долларов. В мае для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 251 млрд тенге было продано 553 млн долларов. Поступления в Национальный фонд составили 450 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте 720 млн долларов, или 308 млрд тенге в эквиваленте», - сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства.
По данным Нацбанка, инвестиционный доход Национального фонда за май составил 661 млн долларов США, или 1,15%.
«С начала года инвестиционный доход Национального фонда составил 1,64 млрд долларов, или 2,84%, преимущественно благодаря продолжающемуся росту на рынке акций, а также восстановлению на рынке облигаций и росту цены на золото в апреле-мае текущего года», - отметил Е. Досаев.
Золотовалютные резервы на конец мая т.г. составили 36,45 млрд долларов, увеличившись за месяц на 2,23 млрд долларов.