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Сколько составляют активы банковской системы в Казахстане

12 Ноября 2021 14:25
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Сколько составляют активы банковской системы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активы банковской системы за последние три года увеличились на 41% и составили 35,6 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2021 году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных кредитов. За последние два года с рынка ушли 5 банков. Всего с 2017 года отозваны лицензии 8 банков, проведена консолидация 3 крупных банков. В целом, за период с 2017 по 2021 год списаны неработающие кредиты на 6,6 трлн тенге. В результате очистки банковского сектора уровень проблемных и реструктурированных кредитов, характеризующих широкое определение NPL, снизился в 4 раза с 40% в 2017 году до 10% к октябрю 2021 года. При этом сам NPL с просрочкой более 90 дней составил 4,3%», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ходе Конгресса финансистов, проходящего в онлайн-режиме.

Она отметила, что, несмотря на значительное списание неработающих активов с балансов банков, активы банковской системы за последние три года увеличились на 41% и составили 35,6 трлн тенге.

«Проведенный в 2019-2020 годах AQR (Оценка качества активов) подтвердил наличие необходимого запаса капитала на системном и индивидуальном уровне. По итогам AQR в 2020 году акционерами банков осуществлена докапитализация банков на 128 млрд тенге, эффект дополнительных провизий и мер по улучшению качества активов оценивается в сумму 600 млрд тенге», - проинформировала спикер.

В результате сегодня, как отмечает председатель Агентства, достаточность капитала банков составляет 25%, что более чем в 3 раза превышает минимальные требования.

Ранее сообщалось, что на фоне восстановления экономического роста, который начался с апреля 2021 года, за 9 месяцев текущего года рост кредитов МСБ превысил 18,6%, а общий рост кредитов экономике - 16%.


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#Банки   #Экономика   #Финансы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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