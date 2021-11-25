Сколько составляет средняя зарплата в Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среднюю зарплату жителей Мангистауской области назвал глава региона Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По статистическим данным средняя заработная плата в области составляет 350 тысяч тенге. Это выше, чем среднереспубликанский (показатель - прим). Традиционно нефтегазовая отрасль получает достаточно отличную от других отраслей заработную плату. В связи с этим вот такие показатели у нас», - заявил Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.
Ранее аким Мангистауской области ответил на вопрос по поводу и своей заработной платы.
«Есть определенная тарифная сетка, согласно которой я получаю зарплату», - прокомментировал глава региона.
Напомним, в рамках Комплексного плана развития Мангистауской области будет создано 60 тысяч рабочих мест. Планируется, что к 2025 году будет увеличен валовой внутренний региональный продукт с 3,1 трлн тенге до 4,1 трлн тенге.
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