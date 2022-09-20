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Сколько составляет средний размер пенсии в Казахстане
20 Сентября 2022, 10:52

Сколько составляет средний размер пенсии в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,9 трлн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

«За восемь месяцев текущего года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,9 трлн тенге. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 244,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 169,9 млрд тенге», - сообщили в Минтруда.

По данным ведомства, по состоянию на 1 сентября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 253 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 сентября 2022 года составил 109 224 тенге.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 %. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 % от прожиточного минимума, 30 лет – 94 % от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 % от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста, напомнили в Министерстве.

В свою очередь, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Как стало известно в понедельник, проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (далее – ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы.

Это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы, пояснили в Минтруда.

«Данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей», - пояснили в ведомстве.

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