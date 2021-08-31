Сколько составит призовой фонд первого в истории Казахстана турнира серии WTA

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Организаторы первого в истории Казахстана женского турнира серии WTA озвучили сумму призовых, которые получат победители, призеры и участники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Победительница одиночного соревнования получит 29 200 долларов. Призовые финалистки составят 16 398 долларов. Проигравшие в первом круге Astana Open WTA 250 получат по 3 325 долларов.

В парных соревнованиях чемпионки разделят чек на сумму 10 300 долларов, а финалистки станут богаче на 6 000 долларов (на двоих). За поражение в первом круге участницы получат 1 750 долларов США.

Astana Open WTA 250 пройдет с 25 сентября по 2 октября 2021 года в Нур-Султане.