+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько составит призовой фонд первого в истории Казахстана турнира серии WTA

31 Августа 2021 22:40
Поделиться:
Сколько составит призовой фонд первого в истории Казахстана турнира серии WTA

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Организаторы первого в истории Казахстана женского турнира серии WTA озвучили сумму призовых, которые получат победители, призеры и участники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Новости по теме
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Серебряных призеров Паралимпиады встретили в Алматы Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта Казахстанец получил приз самого техничного боксера молодежного чемпионата Азии

Победительница одиночного соревнования получит 29 200 долларов. Призовые финалистки составят 16 398 долларов. Проигравшие в первом круге Astana Open WTA 250 получат по 3 325 долларов.

В парных соревнованиях чемпионки разделят чек на сумму 10 300 долларов, а финалистки станут богаче на 6 000 долларов (на двоих). За поражение в первом круге участницы получат 1 750 долларов США.

Astana Open WTA 250 пройдет с 25 сентября по 2 октября 2021 года в Нур-Султане.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Серебряных призеров Паралимпиады встретили в Алматы
Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта
Казахстанец получил приз самого техничного боксера молодежного чемпионата Азии
Популярное
1 Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
2 Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
3 С заморозков начнется сентябрь в СКО
4 Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
5 В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
6 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Читайте также
Казахстанец получил приз самого техничного боксера молодежного чемпионата Азии
Сборная Казахстана отправилась в Москву
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
С заморозков начнется сентябрь в СКО
Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив