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Сколько составит объем добычи нефти в 2021 году в Казахстане

22 Декабря 2021 10:24
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Сколько составит объем добычи нефти в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объем добычи нефти в Казахстане ожидается на уровне 85,7 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В нефтяной отрасли по итогам 2021 года объем добычи нефти ожидается на уровне 85,7 млн тонн, экспорта - 67,6 млн тонн. Согласно плану, добыча нефти в стране будет расти и достигнет к 2030 году 104,2 млн тонн», - пояснил Магзум Мирзагалиев в ходе заседания Правительства.

Достижение планового показателя по добыче нефти будет обеспечено за счет следующих проектов:

- проекта будущего расширения на ТШО, благодаря которому добыча нефти будет увеличена на 12 млн тонн в год;

- проект поддержания полки добычи месторождения Карачаганак, благодаря которому добыча нефти сохранится на уровне 11-12 млн тонн в год;

- строительство газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган позволит производить 3 млрд кубометров товарного газа и увеличить добычу нефти с 16 до 20 млн тонн в год;

«Начата работа по проекту разработки месторождений Хазар и Каламкас - море на Каспии, которые уже с 2028 году позволят добывать 4 млн тонн нефти в год», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане ожидается на уровне 190 тысяч тонн.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Промышленность   #Нефть   #Минэнерго РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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