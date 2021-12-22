Сколько составит объем добычи нефти в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объем добычи нефти в Казахстане ожидается на уровне 85,7 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нефтяной отрасли по итогам 2021 года объем добычи нефти ожидается на уровне 85,7 млн тонн, экспорта - 67,6 млн тонн. Согласно плану, добыча нефти в стране будет расти и достигнет к 2030 году 104,2 млн тонн», - пояснил Магзум Мирзагалиев в ходе заседания Правительства.

Достижение планового показателя по добыче нефти будет обеспечено за счет следующих проектов:

- проекта будущего расширения на ТШО, благодаря которому добыча нефти будет увеличена на 12 млн тонн в год;

- проект поддержания полки добычи месторождения Карачаганак, благодаря которому добыча нефти сохранится на уровне 11-12 млн тонн в год;

- строительство газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган позволит производить 3 млрд кубометров товарного газа и увеличить добычу нефти с 16 до 20 млн тонн в год;

«Начата работа по проекту разработки месторождений Хазар и Каламкас - море на Каспии, которые уже с 2028 году позволят добывать 4 млн тонн нефти в год», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане ожидается на уровне 190 тысяч тонн.