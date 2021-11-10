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Сколько составила инфляция платных услуг в Казахстане

10 Ноября 2021 11:55
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Сколько составила инфляция платных услуг в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об инфляции платных услуг в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Инфляция платных услуг составила 0,5% на фоне восстановления деловой активности и увеличения себестоимости в секторе услуг. Рост Индекса физического объема производства услуг за 9 месяцев текущего года составил 2,9%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, в октябре количество регионов с ускорением годовой инфляции снизилось с 13 до 7 (из 17).

«В 6 регионах годовая инфляция замедлилась и в 4 регионах сохранилась на уровне сентября текущего года», - заключил глава Нацбанка.

Ранее Ерболат Досаев заявил, что общемировой инфляционный фон остается повышенным.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Финансы   #Ерболат Досаев  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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