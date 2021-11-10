Новости
Сколько составила инфляция платных услуг в Казахстане
10 Ноября 2021 11:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об инфляции платных услуг в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСколько средств поступило в госбюджет в 2021 году, рассказали в Минфине РК Рекомендации для экономического роста озвучил Асет Иргалиев Инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым – Нацбанк
«Инфляция платных услуг составила 0,5% на фоне восстановления деловой активности и увеличения себестоимости в секторе услуг. Рост Индекса физического объема производства услуг за 9 месяцев текущего года составил 2,9%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
По его словам, в октябре количество регионов с ускорением годовой инфляции снизилось с 13 до 7 (из 17).
«В 6 регионах годовая инфляция замедлилась и в 4 регионах сохранилась на уровне сентября текущего года», - заключил глава Нацбанка.
Ранее Ерболат Досаев заявил, что общемировой инфляционный фон остается повышенным.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
5 Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
Оставить комментарий
Читайте также
- Предварительные итоги переписи населения в Казахстане станут известны в декабре
- Сколько средств поступило в госбюджет в 2021 году, рассказали в Минфине РК
- Рекомендации для экономического роста озвучил Асет Иргалиев
- Инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым – Нацбанк
- Впервые за полгода остановилась годовая инфляция в Казахстане
- Тенденция в Казахстане: работники увольняются в поисках высокой зарплаты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн