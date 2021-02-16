Сколько составил ВВП Казахстана в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах социально-экономического развития по итогам первого месяца 2021 года рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальный сектор без учета горнодобывающей промышленности показал рост на уровне 3,6%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 25,5%, что создает основу для устойчивого роста экономики в перспективе. Годовая инфляция замедлилась до 7,4%».

Он отметил, что все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали положительные темпы роста. Это строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Отмечается стабилизация сектора услуг.

«Снижение горнодобывающей промышленности произошло из-за сокращения добычи нефти на 12,3% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+. В результате, в январе текущего года темп роста ВВП составил минус 4,5%», - сообщил министр.

«Продолжается рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Сохранились высокие темпы роста в машиностроении на уровне 16,2%, в том числе автомобилестроении – 21,2%, производстве продуктов химической промышленности – 12,8% и строительных материалов – 11,8%. Также выросли производство одежды на 9,2% и фармацевтика – на 4%», - проинформировал А. Иргалиев.

По данным министра, рост обрабатывающей промышленности составил 3%. 11 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, а также в Шымкенте.

Снижение наблюдается в 6 регионах. Это Западно-Казахстанская, Атырауская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская и Павлодарская области.

«Динамичными темпами растут инвестиции в основной капитал в большинстве отраслях экономики. Средний рост инвестиций без учета горнодобывающей промышленности составил 25,5%. Значительный рост инвестиций отмечается в строительстве в 2,3 раза, обрабатывающей промышленности – в 2,2 раза, сельском хозяйстве – в 1,7 раза, транспорте – на 34%, информации и связи – на 25%, операциях с недвижимым имуществом – на 18%. В 13 регионах наблюдается положительный рост. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской области и Шымкенте. В четырех регионах зафиксировано снижение. Это Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области», - сказал министр.



