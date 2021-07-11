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    15:56, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько составил гонорар Жалгаса Жумагулова за первый победный бой в UFC

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ озвучили гонорар казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-5) за третий бой в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Жумагулов одержал победу сабмишном в первом раунде над американцем Джеромом Риверой (10-6) и заработал за этот поединок 24 000 долларов (10 000 долларов — за выход в октагон, 10 000 долларов — за победу 4 000 долларов — поощрительный бонус).

    Напомним, для Жалгаса Жумагулова эта победа стала первой в UFC. До этого казахстанец потерпел два поражения подряд: год назад он уступил единогласным решением судей бразильцу Раулиану Пайве (20-3), а затем в январе таким же исходом проиграл шведу Амиру Альбази (14-1).


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