Сколько соцуслуг получили казахстанцы с инвалидностью с помощью спецпортала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года через портал социальных услуг более 43,7 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, 6,5 тыс. – услуги жестового языка, 30,8 тыс. – услуги индивидуального помощника, 12 тыс. – санаторно-курортное лечение, и 26,4 тыс. человек оформили получение гарантированных социальных пакетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

По данным на 1 апреля 2021 года, более 43,7 тыс. лиц с инвалидностью получили ТСР, 6,5 тыс. – услуги жестового языка, 30,8 тыс. – услуги индивидуального помощника, 12 тыс. – санаторно-курортное лечение.

Также через портал 26,4 тыс. малообеспеченных семей оформили получение ГСП.

Кроме того, с начала года было проактивно оформлено 5,3 тыс. документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации, посредством sms-сообщения на номер телефона через БМГ.

На сегодняшний день на портале зарегистрированы 1394 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 764 поставщиков ТСР, более 12 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 546 жестового языка, 79 санаторно-курортного лечение, 207 поставщиков гарантированного социального пакета.

С 29 декабря 2020 года на портале Электронного правительства (eGov.kz) реализована возможность лицам с инвалидностью подать электронную заявку на оказание государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. Более 14,8 тыс. документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации было оформлено через портал Электронного правительства.

Всего портал посетили 59 208 лиц с инвалидностью и 61 594 человека со статусом «Опекун».

В течение 2020 года посредством Портала была предоставлена возможность приобретения 24 видов ТСР. Ею воспользовались более 16,3 тыс. человек, которым выдано 28,8 тыс. технических средств реабилитации.

На данный момент лица с инвалидностью имеют возможность приобрести 74 вида ТСР, которые не требуют индивидуального подбора. Например, различные приспособления для одевания, пеленки, очистители.

Кроме этого, через портал можно заказать услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка и санаторно-курортное лечение. Также малообеспеченные семьи имеют возможность получить гарантированный социальный пакет.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в call-центре по номеру 1411.