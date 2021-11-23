Сколько соцобъектов, не адаптированных для лиц с инвалидностью, выявлено в РК
Было отмечено, что по итогам девяти месяцев текущего года специалистами территориальных департаментов КТСЗМ проведено 805 проверок на предмет соблюдения законов «О соцзащите инвалидов» и «О специальных социальных услугах», в том числе в части обеспечения ЛСИ доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры в сферах госуправления, здравоохранения, культуры, транспортного обслуживания, из них: плановых проверок (профконтроль) – 507, внеплановых – 298.
По их итогам выдано 598 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 106 административных штрафов на общую сумму 10,9 млн тенге.
По словам Анархан Дюсеновой, характерными нарушениями в данной сфере являются отсутствие пандуса, несоответствие уклона пандусов, отсутствие тактильных указателей для незрячих и слабовидящих граждан, кнопок вызова, адаптированных санузлов, лифтов, подъемников и др.
«Также добавлю, что по итогам внесения данных в Карту доступности территориальными департаментами повторно проверяются объекты по всем регионам. Так, по итогам проверок практически во всех регионах выявлены нарушения. В целом это 1 701 объект: для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 199 объектов, 269 – для лиц, передвигающихся на кресло-колясках, 268 – с нарушением слуха и 290 – для лиц с нарушениями зрения», – резюмировала она.