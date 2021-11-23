Сколько соцобъектов, не адаптированных для лиц с инвалидностью, выявлено в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько социальных и других объектов, не адаптированных для лиц с инвалидностью, выявлено в ходе проверки в РК, рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что по итогам девяти месяцев текущего года специалистами территориальных департаментов КТСЗМ проведено 805 проверок на предмет соблюдения законов «О соцзащите инвалидов» и «О специальных социальных услугах», в том числе в части обеспечения ЛСИ доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры в сферах госуправления, здравоохранения, культуры, транспортного обслуживания, из них: плановых проверок (профконтроль) – 507, внеплановых – 298.

По их итогам выдано 598 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 106 административных штрафов на общую сумму 10,9 млн тенге.

По словам Анархан Дюсеновой, характерными нарушениями в данной сфере являются отсутствие пандуса, несоответствие уклона пандусов, отсутствие тактильных указателей для незрячих и слабовидящих граждан, кнопок вызова, адаптированных санузлов, лифтов, подъемников и др.

«Также добавлю, что по итогам внесения данных в Карту доступности территориальными департаментами повторно проверяются объекты по всем регионам. Так, по итогам проверок практически во всех регионах выявлены нарушения. В целом это 1 701 объект: для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 199 объектов, 269 – для лиц, передвигающихся на кресло-колясках, 268 – с нарушением слуха и 290 – для лиц с нарушениями зрения», – резюмировала она.