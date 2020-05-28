Сколько социально уязвимых детей получили помощь от столичного акимата
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Римма Имангазинова рассказала о мерах помощи детям из социально уязвимых категорий населения, а также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Работа по искоренению детского труда проводится на основании Плана мероприятий на 2020-2022 годы, согласно Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, ратифицированной Законом РК от 2002 года. Нами утвержден региональный план работы, в рамках которого заинтересованными органами проводится необходимая работа, нацеленная на информационно-разъяснительную работу среди родителей, заинтересованных органов, НПО», - сказала Римма Имангазинова во время онлайн-брифинга.
По ее словам, в рамках предупреждения проявления наихудших форм детского труда ежегодно реализовывается государственный социальный заказ, направленный на охрану прав несовершеннолетних, профилактику правонарушениий среди несовершеннолетних и по предупреждению вовлечения детей в наихудшие формы детского труда.
«В рамках социального заказа предусмотрено изготовление информационного раздаточного материала, создание видеороликов, направленных на предупреждение детской преступности, проведение ОПМ, организацию мероприятий с родителями и детьми. Органом опеки и попечительства проводится работа по своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, по определению беспризорных и безнадзорных детей. В этих целях в каждой школе составляется социальный паспорт школы – социальным педагогом составляется список семей, где возможен риск привлечения детей к труду», - перечислила спикер.
Кроме того, в рамках всеобщего среднего образования оказывается помощь детям из социально-уязвимой категории.
«В 2019-2020 году помощью в рамках программы было охвачено 12690 детей. Вместе с тем, в течение года нами оказывается помощь детям в рамках акции «Дорога в школу». За 2019 год помощью в рамках акции было охвачено свыше 11 тысяч детей, за истекший период текущего года помощь получили свыше 2 тысяч детей. Для оказания своевременной помощи детям в городе работает Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - заключила она.
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