Сколько снега вывезли из Нур-Султана за зиму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала зимнего периода из столицы вывезли более 4,5 миллионов кубических метров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала зимнего периода по сегодняшний день с территории Нур-Султана вывезено более 4,5 миллионов кубических метров снега на 7 определенных снежных полигонов (…) Ежедневно техника чистит снег, который находится на дороге. Хочу обратиться к жителям. Снег, находящийся во дворе, прошу вывозить на улицу, чтобы в дальнейшем наша служба чистила», - сказал на пресс-конференции в акимате начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС города Бауыржан Бейсенканов.

Также, по его данным, с начала паводкового периода по всему городу было откачано 60,9 тысячи кубических метров воды. Очищена арычно-лотковая сеть общей протяженностью 53,7 километра.

«В черте города на сегодняшний день подтопленных частных жилых домов либо дворов не зарегистрировано. Однако у нас имеются мелкие подтопления улиц в частных жилых секторах. Там у нас ведется работа по откачке воды коммунальными службами города и сотрудниками департамента ЧС Нур-Султана», - добавил начальник управления.