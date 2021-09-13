Сколько случаев заболевания КВИ выявлено в детсадах Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько случаев заболевания КВИ выявлено среди воспитанников детских садов Алматинской области, рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом учебном году в 763 общеобразовательных школах контингент учащихся составляет – 442 420 учащихся. Количество зачисленных детей в 1 классах составляет 49 418 человек. На сегодняшний день в штатном режиме обучается 376 809 (85,2%) учащихся», - сказал Батыржан Байжуманов

Замакима уточнил, что в комбинированном формате обучается - 64 995 (14,7%) учащихся. На синхронном обучении - 99, по состоянию здоровья обучаются дистанционно 517 учащихся (0,1%).

Вакцинированы 100% педагогов области (50,1 тыс. из 56,9 тыс. учителей, у 6,4 тыс. есть медицинские противопоказания).

Все школы обеспечены средствами защиты, на эти цели из местного бюджета выделено 200 млн тенге. Во всех объектах образования внедрена программа «Ашық».

«Вместе с тем, с 1 сентября по области зарегистрировано 18 случаев заболевания КВИ вреди воспитанников детских садов и 422 случаев среди учеников, из них на стационарном лечении – 31, 202 случая не связаны с началом учебного процесса», - сообщил Батыржан Байжуманов

В целях недопущения распространения случаев КВИ, санитарными врачами городов и районов вынесено 176 постановлений о введении карантина в 209-ти (всего 22 444 классов) классах 120 школ области и переводе 2 518 учеников и учителей на домашний карантин.

Среди педагогов области зарегистрировано 47 случаев КВИ (в том числе 35 учителей школ, 1 преподаватель СУЗа и 11 воспитателей ДДУ). Вынесено 35 постановлений о введении карантина в 35-и школах и переводе 374 учеников и учителей на домашний карантин.

«В целях недопущения распространения инфекции среди школьников, также для контроля за выполнением санитарных требований в школах области созданы мониторинговые группы. Данные мониторинговые группы проверяют соблюдение санитарных норм внутри школы», - резюмировал Батыржан Байжуманов.