Сколько случаев повторного заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько случаев повторного заражения коронавирусом официально зарегистрировано в Казахстане? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день с учетом появления новых штаммов появляются данные о том, что есть высокий риск повторного заражения коронавирусной инфекцией. У нас пока подтвержденных случаев 2. Но вместе с тем, учитывая ситуацию, есть риск повторных заражений. В клинический протокол внедрены понятия повторного заражения и какие случае под них подходят. Информационная база изучается. Каждый такой случай обязательно должен быть подтвержден консилиумом», - пояснила Айжан Есмагамбетов.

Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов также добавил, что сегодня группа казахстанских специалистов уже начала заниматься вопросом учета по постковидным осложнениям.