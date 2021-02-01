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    13:17, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько случаев КВИ выявлено среди школьников в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько случаев заражения коронавирусом выявлено среди школьников столицы, рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 февраля текущего года среди школьников всего зарегистрировано 752 случая коронавирусной инфекции. Из них 156 среди учащихся дежурных классов, 596 случаев среди учащихся на дистанционном обучении», - уточнила Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

    Всего, как было отмечено, с началу чебного года по городу Нур-Султану на карантин было закрыто 75 школ, на сегодня в 21 школе продолжается карантин.

    Ранее она сообщила , что благодаря своевременно принятым ограничительным карантинным мерам город перешел в «желтую» зону по распространению коронавируса. Однако в городе продолжается регистрация случаев COVID-19 среди населения всех возрастов и контингента. Наблюдается рост заболеваемости в полтора раза или на 35% по сравнению с декабрем 2020 года. С начала января 2021 года зарегистрировано 3 763 случая коронавирусной инфекции, в декабре прошлого года - более 2 400 случаев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Астана
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