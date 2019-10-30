Сколько сим-карт зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Виталий Ярошенко рассказал о возможностях сервиса Imei, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле можно провести три проверки: зарегистрирован или не зарегистрирован телефон, есть ли связка между ИИН и телефоном. Также можно узнать, какое количество в разрезе компании зарегистрировано за этим ИИН. Этот сервис стал популярен, казахстанцы очень активно стали проверять свои номера», - сказал Виталий Ярошенко на пресс-конференции в СЦК.

Он привел статистику, сколько сим-карт было куплено в нашей стране.

«Мы провели статистику базы данных абонентов сотовых операторов по РК. Всего в стране у нас продано и действует 42 млн сим-карт при том, что в стране проживает 18 млн человек. Соответственно, на каждого гражданина, согласно статистике, приходится 2-3 сим-карты. Но это усреднено. На самом деле, на некоторых граждан зарегистрировано 2-3 номера, а на некоторых, мы выявляли факты – 30-40 тысяч номеров. И люди не знали, что они являются владельцами такого количества номеров», - добавил спикер.

Напомним, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявили о возможности проверить зарегистрированных на человека телефонных номеров. Согласно информации, в специальный сервис необходимо ввести ИИН гражданина РК и система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

Несколько дней назад оператор Kcell проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. В результате владельцы неправильно зарегистрированных номеров столкнулись с отключениями номеров.