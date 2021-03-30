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    18:54, 29 Март 2021 | GMT +6

    Сколько школ закрыли на карантин в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года по Нур-Султану на карантин было закрыто 92 школы. Об этом сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 29 марта с начала учебного года среди школьников всего зарегистрировано 1654 случаев CОVІD-19, из них 515 (+16) или 31 % среди учащихся в оффлайн-режиме, 1114 (+25) случаев или 69 % среди учащихся на дистанционном обучении, то есть в марте отмечен рост заболеваемости на 10 % среди школьников, обучающихся в оффлайн-режиме», - сказала Сархат Бейсенова.

    Было отмечено, что всего с начала учебного года по Нур-Султану на карантин было закрыто 92 школы.

    В городе задействовано 24 лаборатории по диагностике КВИ с суточной мощностью более 12 тысяч исследований. Всего с начала года проведено 335138 исследований, положительных 13 903, в том числе повторные и контрольные анализы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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