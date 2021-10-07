Сколько школ закрыли на карантин с начала учебного  года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько школ закрыто на карантин с начала учебного года? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на карантин было закрыто порядка 7 тысяч классов. Но хочу напомнить, что классы на карантин закрываются на 14 дней и сегодня по факту на карантин закрыто около 3 тысяч школ по всей стране», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось о возможных сроках ревакцинации населения.

Также в Министерстве здравоохранения ответили, опасен ли Eta-штамм коронавируса.

Кроме того, в ведомстве назвали области - лидеры по охвату вакцинацией от коронавируса.