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    19:33, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько школ закрыли на карантин с начала учебного  года в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько школ закрыто на карантин с начала учебного года? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года на карантин было закрыто порядка 7 тысяч классов. Но хочу напомнить, что классы на карантин закрываются на 14 дней и сегодня по факту на карантин закрыто около 3 тысяч школ по всей стране», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

    Ранее сообщалось о возможных сроках ревакцинации населения.

    Также в Министерстве здравоохранения ответили, опасен ли Eta-штамм коронавируса.

    Кроме того, в ведомстве назвали области - лидеры по охвату вакцинацией от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование
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