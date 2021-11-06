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Сколько школьных классов находятся на карантине в Карагандинской области

6 Ноября 2021 10:10
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Сколько школьных классов находятся на карантине в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сколько увеличилась заболеваемость коронавирусом среди учеников с начала офлайн-режима обучения в школах и сколько классов находятся на карантине, рассказал во время брифинга руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С переходом школьников на традиционный формат обучения, в Карагандинской области отмечена повышенная заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков. Ковидом заразились более 20% детей до 18 лет из общего числа заболевших по региону. По словам главного санитарного врача области Юрия Залыгина, с начала нового учебного года доля инфицированных среди школьников составила 0,9%.

«С учетом более 30% пораженности классов в один инкубационный период на карантин было направлено по 1 смене в 13 школах – но сейчас все смены вернулись к штатному формату обучения. По состоянию на 5 ноября, на карантине остаются 163 класса в области. Принимаемыми противоэпидемиологическими и профилактическими мерами обеспечили стабилизацию эпидемиологического процесса в организациях образования. В то же время, если с 21 по 27 октября среднесуточная заболеваемость среди школьников составляла 20 человек за сутки, то за последнюю неделю это всего 16 новых случаев», - сообщил Юрий Залыгин.

При регистрации КВИ весь класс направляется на домашний карантин, а при выявлении новых случаев в этом же коллективе изоляция продлевается, что, безусловно, влияет на качество обучения, добавил руководитель департамента.


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#Карагандинская область   #Образование   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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