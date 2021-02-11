Сколько школьников заболело коронавирусом в РК с начала учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько школьников заболело коронавирусом с начала года? На этот вопрос ответила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала учебного года коронавирусом заболело 7571 школьников. Из них 2158 - школьники, которые обучались в оффлайн режиме, 5413 – в онлайн режиме. В третьей четверти заболело 3597 школьников. Из них обучающихся оффлайн 1111, 2486 – в режиме онлайн», - ответила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

В Республике Казахстан, по состоянию на 10 февраля, зарегистрировано 198 086 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 388 случаев с КВИ «минус». Выздоровело 179 277 больных с КВИ+ и 37 998 больных с КВИ «минус».

На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска.



