НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько школьников заболело коронавирусом в Нур-Султане, рассказала главный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 26 марта с начала учебного года среди школьников всего зарегистрировано 1590 случаев CОVІD-19, из них 487 или 30,6% среди учащихся в режиме оффлайн, 1103 случаев или 69,4% среди учащихся на дистанционном обучении, то есть в марте отмечен рост заболеваемости на 10% среди школьников, обучающихся в режиме оффлайн», - сообщила Сархат Бейсенова во время брифинга в акимате.

По ее данным, всего с начала учебного года по городу Нур-Султан на карантин было закрыто 92 школы. С начала текущего года в детских дошкольных учреждениях заболело - 145 детей.

В столице наблюдается рост случаев среди детей до 14 лет на 5%, при этом в марте произошел рост заболевших в 1,5 раза среди детей в возрасте 2-6 лет.

Также по сообщению С. Бейсеновой, со 2 октября в столицу прибыло 92 689 человек с 691 рейса, из них со справкой с отрицательным ПЦР результатом – 75 503, в том числе депортировано – 15; госпитализировано в карантинный стационар и обследовано – 17 186, у 44 выявлен положительный результат.

За сутки прибыло 995 лиц с 5 рейсов, из них со справкой с отрицательным ПЦР результатом – 985, госпитализировано в карантинный стационар и обследовано – 10 человек, у всех результаты отрицательные.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане будут разворачивать 300 инфекционных коек на базе трех организаций.

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодом. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.