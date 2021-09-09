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    19:16, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько школьников заболело коронавирусом с начала учебного года в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года зарегистрировано 426 случаев заболевания COVID-19 среди школьников в Казахстане. Об этом сообщила на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос контроля санэпидситуации в организациях образования является одним из приоритетных. С начала учебного года зарегистрировано 426 случаев заболеваемости», - сказала Зауре Ахметова.

    Было отмечено, что по каждому случаю было проведено эпидрасследование.

    «По результатам эпидрасследования установлено, что дети заболели еще в каникулярное время. Было установлено, что они контактировали с больными коронавирусом. Было проведено ПЦР-исследование всех контактных лиц - это более 3 тыс. учащихся, по результатам ПЦР-тестирования только среди трех учащихся было подтверждено наличие КВИ. Эта работа проводится на ежедневной основе. В каникулярное время, когда был пик заболеваемости – 6 августа, заболело по стране 8 325 человек, из них 651 школьник. Для того, чтобы не допустить КВИ в организациях образования, нами введены жесткие карантинные меры», - подчеркнула Зауре Ахметова.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование
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