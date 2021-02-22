Сколько школьников заболели коронавирусом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько случаев заражения КВИ выявлено среди школьников столицы, рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 22.02.2021 года, с начала учебного года среди школьников зарегистрировано 1017 случаев КВИ, из них 232 или 22,8 % среди учащихся дежурных классов, 785 случаев, то есть 77,2% среди учащихся на дистанционном обучении», - сказала Сархат Бейсенова.

Всего, по ее данным, на карантин было закрыто 79 школ, на сегодняшний день 21 школа продолжает карантин.

«Среди студентов зарегистрировано 174 случая КВИ, из них 35 среди студентов колледжей, 139 среди студентов вузов, из них обучающихся в оффлайн-формате всего 10 случаев и 4 случая среди студентов сузов. 94 случая КВИ выявлено среди детей, посещающих детские дошкольные организации», - добавила Сархат Бейсенова.