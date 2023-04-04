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Сколько школьников посещают дополнительные кружки в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
4 Апреля 2023, 12:25
Сколько школьников посещают дополнительные кружки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дополнительным образованием в Астане охвачено более 150 тысяч школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день дополнительным образованием охвачено 152 546 детей, что составило 76,8 % от общего количества. Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями во внешкольных организациях и при общеобразовательных школах, составляет 44,5% (88 555 детей)», - сообщила заместитель руководителя управления образования Астаны Маржан Каирбаева в ходе онлайн пресс-конференции.

Вместе с тем, как отметила спикер, более 24 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения и 565 детей с особыми образовательными потребностями на льготной и бесплатной основе посещают кружки и секции.

По ее словам, в организациях образования действуют 910 спортивных секций. В 92 школах имеются спортивные площадки на открытом воздухе, в том числе беговые дорожки, футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки. В 8 школах есть стационарные хоккейные корты, в 10 – теннисные корты.

В 40 школах столицы 3,8 тысячи детей занимаются национальными видами спорта, 5,3 тысячи – национальным искусством. Также школьники на бесплатной основе посещают театры. До конца года планируется охватить более 50 тысяч детей.

Совместно с Казахстанской федерацией шахмат в школах города открыты 53 кружка по шахматам с охватом 1,4 тысячи обучающихся. 38 тысяч школьников на казахском, русском и английском языках участвуют в дебатных движениях, проведено 557 школьных турниров. Во Дворце школьников им. М.Утемисова функционирует оперативный штаб «Школьный и студенческий парламент», в составе которого 127 организаций (94 школы и 33 колледжа) и 69 тысяч участников.

«Нововведение этого учебного года – это открытие домбровых классов в каждой школе, создание домбровых оркестров из числа учащихся. Работают 64 домбровых кружка, охват детей – 1656 в 44 кружках, на платной основе охвачено 702 обучающихся», - добавила Маржан Каирбаева.

Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова с текущего учебного года функционирует оперативный штаб «Школьный и студенческий парламент». Основной задачей оперативного штаба является консолидация существующих детско-юношеских движений по городу. Сегодня в составе городского оперативного штаба 127 организаций (94 школы и 33 колледжа), численный состав 69 634 участника.

Для детей с особыми образовательными потребностями при Дворце школьников работает социальный проект «AIALA» по направлениям робототехника, вокал, изобразительное искусство, каратэ, математика, плавание, раннее музыкальное развитие, домбра, театр.


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