Сколько Шавкат Рахмонов заработал за два боя в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, какую сумму получил от UFC за два проведенных боя казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (14-0), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов дебютировал в UFC в октябре прошлого года. В своем первом поединке казахстанец засабмитил в первом раунде бразильского бойца Алекса Оливейру (22-10-1-2). Гонорар Шавката за этот бой составил 37 500 долларов (10 000 долларов — за выход в октагон, 10 000 долларов за победу, 3 500 долларов — поощрительный бонус; еще 14 000 долларов Рахмонову «подарил» его соперник, проваливший взвешивание).

Во втором бою в UFC Рахмонов снова победил сабмишном — во втором раунде он удосрочил еще одного бойца из Бразилии, Мишела Празериса (26-4). Гонорар казахстанского файтера за этот бой составил 28 000 долларов (12 000 долларов — за выход, 12 000 долларов — за победу, 4 000 долларов — поощрительный бонус).

Таким образом, за два проведенных боя в UFC Шавкат Рахмонов суммарно заработал 65 500 долларов.