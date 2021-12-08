Сколько шахтеров погибло по причине высокой загазованности угольных пластов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько шахтеров погибло по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории «АрселорМиттал Темиртау», сообщила мажилисмен Гульнара Бижанова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-МинистраРК Романа Скляра на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 1997 по 2021 гг. по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории «АрселорМиттал Темиртау» в шахтах погибло и получило травмы 130 человек», - сказала Гульнара Бижанова.

Ранее сообщалось, что депутаты призвали взять проекты по утилизации метана и дегазации шахт на жесткий контроль .

«Официально объявлена причина аварии на шахте «Абайской», повлекшей гибель шести горняков. Это газодинамическое явление с выделением газа метана и выбросом горной массы. Вины работников нет», - заявила мажилисмен Гульнара Бижанова.

Депутаты особо отметили, что условия для аварийности вследствие высокой загазованности пластов остаются критическими.