Сколько семей в этом году получат АСП
Особое внимание глава ведомства уделила мерам поддержки многодетных матерей. На сегодняшний день минимальный размер ежемесячного пособия, выплачиваемого семье с четырьмя детьми, составляет чуть более 55 тысяч тенге, а максимальный для семей, имеющих 8 и более детей – свыше 110 тысяч тенге. В этом году данный вид пособия планируется выплатить 544 тысячам семей с общим объемом финансирования на сумму 410 млрд тенге.
Еще одно пособие предусмотрено матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Оно назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Сегодня это пособие получают 230 тысяч матерей, и для них из республиканского бюджета предусмотрен 61 млрд тенге.
«Хотела отметить, что все выше представленные социальные выплаты назначаются независимо от доходов семьи. Но в случае, когда доходы семьи на каждого ее члена окажутся ниже установленной черты бедности, то государством будет оказана дополнительная адресная социальная помощь. В прошлом году ее получили 729 тысяч человек, в этом году она назначена 350 тысячам. При этом ее средний размер с учетом фиксированных выплат в текущем году составляет 18 тысяч тенге, или на 8,7 тысячи больше уровня прошлого года», – резюмировала министр.