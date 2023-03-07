Сколько семей в этом году получат АСП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах по поддержке многодетных матерей проинформировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особое внимание глава ведомства уделила мерам поддержки многодетных матерей. На сегодняшний день минимальный размер ежемесячного пособия, выплачиваемого семье с четырьмя детьми, составляет чуть более 55 тысяч тенге, а максимальный для семей, имеющих 8 и более детей – свыше 110 тысяч тенге. В этом году данный вид пособия планируется выплатить 544 тысячам семей с общим объемом финансирования на сумму 410 млрд тенге.

Еще одно пособие предусмотрено матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Оно назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Сегодня это пособие получают 230 тысяч матерей, и для них из республиканского бюджета предусмотрен 61 млрд тенге.

«Хотела отметить, что все выше представленные социальные выплаты назначаются независимо от доходов семьи. Но в случае, когда доходы семьи на каждого ее члена окажутся ниже установленной черты бедности, то государством будет оказана дополнительная адресная социальная помощь. В прошлом году ее получили 729 тысяч человек, в этом году она назначена 350 тысячам. При этом ее средний размер с учетом фиксированных выплат в текущем году составляет 18 тысяч тенге, или на 8,7 тысячи больше уровня прошлого года», – резюмировала министр.