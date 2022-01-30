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Сколько семей получили адресную социальную помощь в Мангистауской области

30 Января 2022 12:59
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Сколько семей получили адресную социальную помощь в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в 2021 году адресную социальную помощь получили 3 945 семей или 20 979 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Асет Шопанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сумма адресной помощи составила 1,6 млрд. тенге. Также гарантированный социальный пакет на 184,8 млн. тенге предоставлен 5 971 ребенку. Таким образом, доля получателей адресной социальной помощи, то есть количество человек со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности, составляет 2,6% от общей численности населения области», - сказал Асет Шопанов.

Кроме того, по словам спикера, в регионе оказана помощь более 16 тысячам инвалидов.

«На сегодняшний день в области на учете состоят 29 163 человека с инвалидностью. Из них 2 505 - лица с инвалидностью I группы, 11 809 - II группы, 8 285 – III группы, количество детей с инвалидностью - 6 564. С начала текущего года поступило 18 770 заявлений на получение технических средств и услуг реабилитации. По итогам года исполнено 16 212 обращений. Общая сумма выделенных средств на обеспечение техническими средствами реабилитации составила 1,2 млрд. тенге. Стоит отметить, что объемы выделяемых средств на это направление ежегодно увеличиваются. То есть с каждым годом увеличивается и количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации. В текущем году на это направление выделены 1,8 млрд. тенге. Также с начала 2021 года предоставляется возможность приобретения технических средств реабилитации через специально разработанный портал социальных услуг. В результате люди с инвалидностью могут самостоятельно заказать товар, выбрав поставщика и закупаемую продукцию», - сказал Асет Шопанов.


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#Социальная поддержка   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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