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Сколько семей подали заявку по программе «Бакытты отбасы»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Апреля 2021, 11:16
Сколько семей подали заявку по программе «Бакытты отбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера начался прием заявок по программе «Бакытты отбасы». Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть 50 млрд тенге, по нашим плановым расчетам это примерно 5 тысяч семей только трех категорий: многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, неполные семьи. В понедельник появилась возможность в онлайн формате, не выходя из дома, подать заявку. И 19833 заявки уже соответствуют условиям», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

В целом, по ее словам, подано 23109 заявок.

«3276 заявок отклонены – 517 не являются очередниками и не подходят ни к одной из категорий, 2624 человека стоят в категории госслужащие, бюджетники, военнослужащие, поэтому тоже не подходят; 123 человека стоят в других категориях, три человека, которые находятся в категории ветераны войны, почему подали заявку. Скорее всего, это их дети или родственники», - заключила она.


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