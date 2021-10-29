Сколько сел в Казахстане не охвачены интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 600 деревень и сел Казахстана не охвачены современными телекоммуникационными технологиями. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 600 деревень и сел в Казахстане не охвачены современными телекоммуникационными технологиями. Спутниковые решения могут помочь нам в том, чтобы обеспечить покрытие на территрии этих деревень и сел. Мы сейчас говорим про те деревни, которые мало заселены, но, тем не менее, это очень важный вопрос - обеспечить их охватом», - сказал Малик Олжабеков.

Ранее сообщалось, что международный технологический форум Digital Bridge в третий раз проходит в Нур-Султане 28-29 октября. Тема форума этого года - Digital Era Lifestyle. Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров – представителей международного и казахстанского IT-сообщества.

Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании – получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП.

В этом году в условиях пандемии мероприятие проходит в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.