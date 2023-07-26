Сколько сельских школ отремонтируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году проведут капитальный ремонт 49 объектов образования. На эти цели выделили 4,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, в список объектов на капитальный ремонт вошли 44 школы, из которых 22 сельских, три дошкольных организации и два колледжа.

«В основном будут проведены комплексные ремонты: замена кровли, оконных блоков, системы отопления, электроснабжения, внутренние и наружные работы. Для подготовки к отопительному сезону на 23 объектах предусмотрены ремонты внутренней системы отопления», - проинформировали в пресс-службе.

В управлении образования отмечают, что в этом году на ремонт учебных заведений выделили в два раза больше средств. В 2022-м привели в порядок 28 объектов на 2,4 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что жители села Петровки Тайыншинского района пожаловались на состояние местной школы. Однако в этом году капитальный ремонт здесь проводить не будут.