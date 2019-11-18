Сколько сельских округов смогут самостоятельно распоряжаться бюджетом в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более тысячи сельских округов перейдут на IV уровень бюджета с 2020 года. Об этом заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня рассматривается важный вопрос – вопрос развития местного самоуправления в Республике Казахстан. Ключевым элементом самоуправления является бюджет местного самоуправления. Основная цель создания бюджета МСУ - это повышение самостоятельности органов МСУ в решении местных вопросов. При этом учитываются интересы всех жителей конкретной территории через собрания и сходы местного сообщества», - сказал Руслан Даленов на Правительственном часе в Мажилисе.

Он напомнил, что на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедрен самостоятельный бюджет и предусмотрено поэтапное внедрение бюджета.

«Кроме того, прорабатываются дальнейшие меры по развитию органов МСУ в реализацию Предвыборной программы Главы государства. Ранее бюджетная система состояла из трех уровней. Это республиканский бюджет, бюджет областей, городов республиканского значения, столицы, районный бюджет (бюджет города областного значения). Соответственно, сельские округа (города районного значения, села, поселка, сельского округа) финансировались из районного бюджета. Теперь, начиная с 2018 года, внедрен новый уровень – IV уровень бюджета. Это бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа. С 1 января 2018 года IV уровень бюджета внедрен в 1055 сельских округах с численностью населения более 2 тыс. человек. Это составляет 44% от всех действующих сельских округов. С 2020 года самостоятельный бюджет будет внедрен повсеместно в остальных 1338 сельских округах», - заключил министр.